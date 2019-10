Den däitsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ass no senger Ried um Digitalgipfel zu Dortmund vun der Bühn gefall.

Wéi e vun der Bühn wollt goen, huet en sech an den Trape vertrëppelt an ass no vir erofgefall. Wéi däitsch Medie mellen, wier en op d'Gesiicht gefall a war wuel eng Zäit laang vu sech.

So ist #Altmaier gestürzt, die Ursache ist noch nicht ganz geklärt.



War es eine Stufe oder Körperliches aussetzen ? pic.twitter.com/rOyE96vmpz — Rockwell (@rockwellhaerte) October 29, 2019

Hie koum mat der Ambulanz an d'Spidol, wou en behandelt ginn ass. Et soll him mëttlerweil awer nees besser goen an en hätt de Sanitäter och scho Merci gesot.

De Sall gouf no der Chute direkt geraumt an de Livestream vun der Veranstaltung gouf ënnerbrach.

Peter Altmaier ist von der Bühne gefallen. Sanitäter auf dem Weg. #DigitalGipfel19 — Public Torsten (@publictorsten) October 29, 2019

Eng Pressekonferenz, déi fir 11 Auer ugesat war gouf ofgesot. Och déi gemeinsam Visitt mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel gouf annuléiert.