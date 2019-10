Zu Metz fänkt e Mëttwoch den Appell-Prozess u géint 8 Aktiviste vu Greenpeace.

Si waren am Oktober 2017 op de Site vum Atomkraaftwierk vu Cattenom agedrongen an haten um Daach vun engem Gebai Freedefeier ofgeschoss.

An éischter Instanz waren 2 Aktivisten zu jeeweils 2 Méint Prisong veruerteelt ginn, 6 Leit krute Sursis-Strofen. Donieft misst d'Ëmweltschutzorganisatioun 20.000 Euro Geldstrof bezuelen an de Bedreiwer vu Cattenom krut 50.000 Euro moralesche Schuedenersatz zougesprach.

Direkt nom Uerteel hat Greenpeace-Frankräich annoncéiert, an Appell ze goen, besonnesch déi zwou fix Prisongsstrofe wieren inappropriéiert, hat et am Mäerz zejoert geheescht. Et war déi éischte Kéier, dass Aktivisten zu enger fester Prisongsstrof veruerteelt goufen.