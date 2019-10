Wéi d'Berliner Police mellt, wier et an der Nuecht op e Mëttwoch beim "Kottbusser Tor" zu dësem Virfall komm.

De Mann gouf vun der Metro iwwerrannt a gouf esou schwéier blesséiert, dass hien nach op der Plaz gestuerwen ass. Wéi et vun der Berliner Police heescht, wier et géint Mëtternuecht zu enger Ausernanersetzung tëscht direkt e puer Persoune komm an am Laf vun dëser Ausernanersetzung wier d'Affer op d'Gleiser gestouss ginn.

Ob de Mann geziilt op d'Gleiser gestouss gouf, ass nach net gewosst. De presuméierten Täter wier aktuell op der Flucht. Duerch d'Video-Opnamen an der Gare wéilt een elo méi iwwer d'Dot erausfannen.