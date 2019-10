Niewent dem Klima-Sommet gouf och den Asien-Pazifik-Sommet vum Staatschef Piñera e Mëttwoch ofgesot.

Zu Santiago de Chile ginn d'Protester och no der Ëmbildung vun der chilenescher Regierung weider a fuerderen e Méindeg de Récktrëtt vum President Sebastián Piñera, esou CNN en Dënschdeg.

Et wier zu Ausernanersetzungen tëscht den Demonstranten an de Sécherheetsautoritéite komm, sou wéi engem gréissere Brand an der Haaptstrooss Santiagos. D'Police huet missten Tréinegas a Waasserwerfer asetzen. 20 Mënsche sinn zënter dem Demonstratioune gestuerwen, dausende Leit goufe festgeholl. Wéinst den Onrouen hat d'Regierung jo iwwer 10 Deeg eng Ausgangsspär ausgeschwat, déi e Méindeg eriwwer war.

Ënnert anerem ginn d'Demonstrante wéinst den héije Liewenskäschten an den Ongläichheeten op d'Strooss.