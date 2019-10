D’US-Representantenhaus wäert um Donneschdeg iwwert eng Enquête ofstëmmen, déi eng ominéis Impeachment-Prozedur géint de President Donald Trump virgesäit.

Déi oppositionell Demokrate wëllen domadder hir Enquête, déi schonns zanter engem Mount leeft, nodréiglech ofseene loossen. D’Republikaner hate kritiséiert, dass dës géif lafen, ouni Accord vun der éischter vun zwou Kongress-Chamberen. Déi amerikanesch Verfassung schreift dat allerdéngs och net formell vir.

Hannergrond sinn déi angeblech Bestriewunge vum Trump, d’Ukrain zu enger Enquête géint den demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden an deem säi Fils ze beweegen.

D’Zeien-Aussoen, déi et bis ewell an dëser Affär och scho gouf, solle mat engem positive Vott an Zukunft dann och ëffentlech ofgehale ginn.