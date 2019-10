De Bercow trëtt um Donneschdeg zeréck, well sou dat aalt Parlament nach d’Méiglechkeet huet en neie Speaker ze wielen, ier et sech opléist.

De soi-disant Chamberpresident, mat den eegewëllege Krawatten, war an de leschte Joren ëmmer nees opgefall, duerch seng haart Linn an de Brexit-Verhandlungen, a seng berühmten "Order"-Opriff, wann et mol ze haart hiergoung. Den 12. Dezember ginn et jo Neiwalen a Groussbritannien. Duerch säi Récktrëtt, kann dat aalt Parlament elo nach en neie Speaker wielen.