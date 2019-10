Bei engem schroen Zuchongléck am Südoste vu Pakistan sinn engem leschte Bilan no op d'mannst 65 Persounen ëm d'Liewe komm. Ausléiser war wuel e Gaskocher.

#Pakistan L'incendie qui a éclaté dans un train au Pakistan jeudi quand une bouteille de gaz utilisée par les passagers pour préparer le petit-déjeuner a explosé, a fait au moins 40 morts et un grand nombre de blessés à Liaquatpur dans la province du #Punjab pic.twitter.com/hZkWeadGF3 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 31, 2019

Weider 40 Persoune goufe blesséiert.

Éischten Informatiounen no ass e Gaskocher explodéiert, mat deem Passagéier am gaange waren hiert Frühstück ze preparéieren. Op d'mannst 3 Waggone sinn a Brand geroden. D'Leit sinn an de Flame gestuerwen, oder wéi se probéiert hu vum Zuch ze sprangen, fir sech ze retten.