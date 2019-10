Chinesesch Fuerscher hunn dräi verschidde Sécherheetsgurter fir Kannersëtzer getest an dobäi Déieren amplaz Dummies benotzt.

Et gouf probéiert, d'Belaaschtung op Broscht a Bauch bei klenge Kanner ze simuléieren, déi bei engem Verkéiersaccident entsteet. D'Anatomie vu Fierkele géing där vun engem 6 Joer ale Kand gläichen, sou d'Fuerscher aus China. D'Test-Déieren, déi dobäi alleguerten ëm d'Liewe komm sinn, waren net méi al wéi 10 Wochen.

Wéi goufen d'Gurter un hinne getest?

D'Déiere goufen a Kannersëtzer gesat, déi u Crashtest-Schlitter festgemaach goufen. Eng Partie vun hinnen ass bei der Kollisioun aus de Sëtzer gerappt ginn. D'Hallschecht vun de jonke Schwäin ass direkt nom Opprall gestuerwen (tëscht 30 a 50 km/h), déi aner e puer Stonne méi spéit. Bei der Obduktioun koum eraus, dass virun allem d'Longen, d'Mëlz an d'Liewer Blessuren dovugedroen hunn. Virum Test kruten d'Schwäi Berouegungsmëttel.

© International Journal of Crashworthiness

Staark Kritik vun Déiereschützer

Ufank 2019 gouf dës Sécherheetsetüd an der Fachzäitschrëft "International Journal of Crashworthiness" publizéiert. Och an Däitschland goufe bis Mëtt den 90er Jore Crashtester u liewege Schwäin duerchgefouert. Méi spéit goufen dunn Dummies agesat. E modernen Dummy kascht allerdéngs 100.000 Euro, Schwäin awer just e puer Euro a China. Ob dat de Grond ass, wisou déi 15 Fierkele stierwe missten, ass net gewosst.

"Aus medezinesch-wëssenschaftlecher Siicht brauche mir esou Versich net", sou d'Sabrina Engel vu Peta. "Et ass grausam an et gëtt kee Grond, Déiere fir esou Versich ze mëssbrauchen", betount si.