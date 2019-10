Zanter Woche lafen Enquêtë géint den Donald Trump, déi zu enger sougenannter „Impeachment-Prozedur“ kéinte féieren.

Op dësem Wee kéint de President säin Amt in extremis verléieren. En Donneschdeg de Mëtteg hunn d'Demokraten d'Enquêten elo op e neie Level gehuewen. Fir d'éischte Kéier zanter dem Ufank vun den Ënnersichungen huet sech d'Representantenhaus zu Washington mat engem Vott hannert dës gestallt.

D'Demokraten hunn haaptsächlech dofir ofgestëmmt, d'Republikaner dogéint. Doduerch kënnen elo Zeien an ëffentleche Sëtzunge gehéiert ginn, bis ewell ass dat just hannert zouenen Diere geschitt.

Dëse Vott gëllt an der aktuell héich geluedener politescher Situatioun an den USA als wichtege Stëmmungstest. Den Donald Trump huet natierlech direkt via Twitter reagéiert a vun der gréisster Hexejuegd an der amerikanescher Geschicht geschwat.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Hannergrond vun dëser Enquête ass d'Ukrain-Affär, an där den Trump dem demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden, wéi et schéngt, wollt schueden.