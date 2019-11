Moskau wëll een eegenen Internet, komplett ënnert der Kontroll vum Staat opbauen. Aus Sécherheetsgrënn, sou heescht et.

Mat engem ganz ëmstriddene Gesetz, wat um Freideg a Kraaft trëtt, wëll sech Russland net just viru Cyberattacke schützen, ma och d'Souveränitéit am Netz behalen a komplett onofhängeg si vum World Wide Web.

Mat dem Gesetz sollen all d'Internet-Provider dozou verflicht ginn, fir engersäits just russesch Domains ze benotzen an anerersäits och nach eng Technik z'installéieren, déi een direkten Zougrëff vum Staat op hir Kanäl garantéiert.

Doduerch kënnen Daten a Contenue besser blockéiert ginn.

Kritiker schloen Alarm. Dat kéint zu enger digitaler Isoléierung vu Russland féieren. Schonn elo sinn eng ganz Rei Websäite fir de russesche Public gespaart. Zum Beispill déi vum Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski.

Och d'Organisatioun „Reporter ouni Grenzen“ kritiséiert d'Gesetz a gesäit doran net just eng Gefor fir de fräien Internet, ma och de Versuch vun enger Zensur, well duerno all Contenu vum Staat kontrolléiert gëtt.

Och fir déi russesch Wirtschaft kéint dëst Gesetz grav Repercussiounen hunn.