Dat griichescht Parlament huet de Freideg de Moien no enger Debatt vu 14 Stonnen fir ee méi strikt Asylgesetz gestëmmt.

Mat deem wëll déi konservativ Regierung ëm de Premier Mitsotakis d'Asylprozedure méi séier iwwert d'Bühn kréien, amplaz 9 Méint soll d'Prozedur op 6 Méint gekierzt ginn. D'Flüchtlinge sollen och méi séier kënnen zeréck an d'Tierkei geschéckt ginn. Bis Enn vum Joer sollen och ronn 20.000 Migranten, déi op de griicheschen Insele festsetzen, op d'Festland bruecht ginn.

De Mitsotakis huet sech och nees un déi aner EU-Memberstaaten adresséiert an do gefuerdert, déi sollte sech mat Griicheland méi solidaresch weisen. Et kéint net sinn, datt ee Land vun der "Liberté de circulation" an der EU kéint profitéieren, mee sech dogéint géif wieren och nëmmen ee klengen Deel vun de Migranten opzehuelen.