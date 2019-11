Och an Éisträich duerf a Bistroen, a Restauranten oder op Fester, wou Iessen zerwéiert gëtt, an Zukunft iwwerhaapt net méi gefëmmt ginn.

Bis ewell gouf et eng Partie Exceptiounen, zum Beispill wann d'Lokal héchstens 50 Meter Carré grouss war oder ee Restaurant ee Raum fir Fëmmerten installéiert hat. Elo duerf och do net méi gefëmmt ginn. Nodeems jorelaang am Land doriwwer gestridde gouf, ass d'Gesetz déi leschte Nuecht a Kraaft getrueden.

Op ville Plaze wiere just virum Delai awer nach Partyen organiséiert ginn, wou Zigarette gratis un d'Fëmmerte verdeelt goufen. Wann an Zukunft ee Gaascht eng Zigarette oder eng E-Zigarette ufänkt, da kann e mat 100 Euro bestrooft ginn. Sollt en duerno nach emol erwëscht ginn, sinn et schonn 1.000 Euro Strof. Fir ee Proprietär vun engem Café oder Restaurant sinn et 800 Euro, a fir Widderhuelungstäter 10.000 Euro.

Éisträich wëll och bis d'Fréijoer d'nächst Joer d'Gare komplett fëmmfräi maachen. Do sollen d'Beräicher fir d'Fëmmerten ewechgeholl ginn. Hannergrond ass den héije Konsum vun Zigaretten. An Éisträich fëmme 24 Prozent vun der Populatioun iwwer 15 Joer. Am europäeschen Duerchschnëtt sinn et 18 Prozent.