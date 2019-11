Dausende Leit sinn an der algerescher Haaptstad op Strooss gaangen, fir géint déi aktuell Regierung ze demonstréieren.

An e Freideg fält dee Protest op de 65. Joresdag vum Onofhängegkeetskampf géint Frankräich. Zanter Februar ginn d'Algerier reegelméisseg op d'Strooss, fir hirer Roserei iwwert d'Regierung vum Iwwergangspresident Bensalah Loft ze maachen.

Et géif sech ëm ee korrupte System handelen, skandéieren d'Manifestanten. Am Abrëll war de Laangzäitpresident Bouteflika zeréckgetrueden, am Summer sollten dunn Neiwale sinn. Déi goufen awer op Mëtt Dezember verluecht.

D'Demonstranten mengen awer, datt mat dëse Walen, just de System nees gestäerkt soll ginn.