Am Summer d’lescht Joer hat den Abiy Ahmed, de Staatsminister vun Ethiopien, e Friddensaccord geschloss tëscht sengem Land an Eritrea.

Domat goung offiziell ee joerzéngtelaangen arméierte Konflikt op en Enn an den Abiy Ahmed gëtt duerfir dëst Joer am Dezember mam Friddensnobelpräis ausgezeechent. Et gëtt just ee Problem: de Grenzkonflikt tëscht Ethiopien an Eritrea ass net eriwwer.

Déi quasi-pastoral Zeen op der ethiopesch-eritreëscher Grenz täuscht. Nom Accord tëscht Addis Abeba an Asmara ginn et erëm direkt Flich tëscht béiden Haaptstied, d’Telefonsverbindunge fonctionnéieren erëm an et goufen Ambassaden opgemaach, mee an den ethiopeschen Dierfer laanscht d’Grenz wiisst de Frust an d’Enttäuschung an och d’Roserei ënnert den Awunner, dass e Premier e Friddensnobelpräis kritt, ouni dass de Fridde respektéiert géif.

Eritrea huet mëttlerweil d’Haaptgrenzpunkten erëm zougemaach an all Dag verschwannen Händler an Hierten aus Ethiopien ouni Grond op der anerer Säit vun der Grenz a Prisongen a gi geschloen. Dacks dauert et Woche bis se heem gelooss ginn.

"Wann een net dierf fräi iwwert d’Grenz goen, firwat gëtt et dann e Friddensofkommes? Si soen eis, et wier Fridden, mee mir hunn hei op der Grenz grouss Problemer.", seet de Zaid Aregawi, deem säi Brudder an Eritrea am Prisong sëtzt.

"Si ginn der iwwerhaapt keng Ursaach, firwat s de festgehale gëss. Du kanns eriwwer goen, mee du verléiers deng Fräiheet. Et gëtt keng Fräiheet an Eritrea.", esou de fréiere Gefaangenen Tsegay Suba Tesfay.

"De Fridden ass blockéiert. Wéi den Abiy Ahmed, den ethiopesche Premier op Asmara an Eritrea geflunn ass, huet en de Fridden dohi bruecht, mee net heihinner op d’Grenz tëscht béide Länner.", esou den Ahmed Yahya Abd, ee Flüchtling aus Eritrea.

Et sinn iwwer 1.000 Kilometer Grenz, déi Ethiopien an Eritrea trennen. An enger Uno-Resolutioun vun 2002, déi elo theoretesch applizéiert ass, geet och Rieds vun enger neier Demarkatioun vum Grenzverlaf. Um Terrain ass bis elo näischt geschitt. Eritrea géif op Zäit spillen, heescht et zu Addis. D’Land fënnt säi Wee net eraus no 20 Joer Isolatioun.

Fir den ethiopesche Premier Abiy Ahmed hunn Handelsofkommes mat Russland den Ament d’Prioritéit. De Konflikt op der Grenz mam Noper am Norden an och déi déifgräifend ethnesch a reliéis Ausenanersetzungen am Land, déi an de leschte Woche ronn 100 Mënschen d’Liewe kascht hunn, musse waarden. Vläicht sollt den Nobelpräis vun Oslo och nëmmen als Motivatioun verstane ginn.