D'Klimakonferenz vun der Uno soll elo zu Madrid vum 2. bis den 13. Dezember sinn.

Dat huet d'Klimacheffin vun de Vereenten Natiounen, d'Patricia Espinosa e Freideg annoncéiert.

Wéinst de sozialen Onrouen am Chile gëtt de Sommet do net méi ofgehalen. Ee Gremium huet dofir no enger anerer gëeegenter Plaz gesicht.