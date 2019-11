Eng Woch nodeems an engem Killwon an Groussbritannien 39 Läiche mat chineseschen Originne fonnt goufen, huet d'Police am Vietnam elo 2 Persoune festgeholl.

Béide gëtt virgeworf, an dës grujeleg Dot involvéiert ze sinn. Hire Geschäftsmodell wär et, eng Ausrees an een illegalen Openthalt am Ausland z'organiséieren, sou kommunizéiert et d'Police. De Chauffeur vum Camion sëtzt an Groussbritannien iwwregens nach ëmmer an Untersuchungshaft. D'Autoritéite sinn och nach domat beschäftegt, d'Affer z'identifizéieren. London schafft dobäi a Kooperatioun mam Vietnam zesummen.