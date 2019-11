Dem Texaner wier kloer ginn, datt hie kee Succès kéint hunn.

Den demokratesche Presidentschaftskandidat Beto O'Rourke huet d'Handduch geheit a seng Kandidatur e Freideg den Owend zeréckgezunn. Him wär antëscht kloer ginn, dass hie kee Succès kéint hunn, sou de fréieren texanesche Parlamentarier. Elo wär et dat Wichtegst, dass sech d'Partei op een Kandidat eenegt, fir géint de President Donald Trump ze gewannen.

An de Sondagen haten d'Wäerter vum 47-Joer ale Politiker an de leschte Méint stagnéiert an doduerch war et méi schwéier ginn, Sue fir seng Campagne ze sammelen.

Favoritten bei den Demokraten sinn nach ëmmer de fréiere Vizepresident Joe Biden an d'Senateuren Elisabeth Warren an Bernie Sanders.