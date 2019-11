Op en Neits sinn zéngdausende Leit op d'Strooss gaangen. Eleng an der Haaptstad Santiago de Chile hu sech eng 20.000 Demonstranten zesummefonnt.

Vereenzelt sinn hei och Leit mat de Forces de l'ordre uneneegeroden. D Protestbeweegung fuerdert Reforme vum Pensiounssystem, der Verfassung an dem ultraliberale Wirtschaftssystem. Dem President Piñera ass et bis ewell net gelongen, seng Bierger, déi elo schonn zanter zwou Wochen demonstréieren, ze berouegen. Dat obschonns hien eng Rei sozial Mesure geholl huet an en Deel vun der Regierung nei besat huet.