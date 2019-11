Dës Method, fir Gas a Pëtrol aus dem Buedem ze huelen, ass ënner anerem ëmstridden, well et doduerch zu Äerdstéiss kéint kommen.

Nodeems de Buedem an der Géigend vun engem Fracking-Feld am Norde vum Land elo schonn e puer Mol gewackelt huet, huet d'Regierung decidéiert „Fracking“ bis op Weideres ze verbidden. Beim „Fracking“ gëtt Pëtrol oder Gas mat Waasser oder Chemikalien aus de Gestengsschichte gepresst. Bis ewell hat Groussbritannien dës Technik ënnerstëtzt, ënnert anerem mam But, fir manner ofhängeg vun Äerdgasimporter ze sinn.