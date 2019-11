Zu Hongkong sinn erëm Demonstrante mat de Forces de l'ordre uneneegeroden. Dosende Leit goufe festgeholl.

An d'Police huet probéiert, d'Demonstrante mat Tréinegas, Gummigeschosser, Pefferspray a Waasserwerfer an der Gitt ze halen. Radikal Aktivisten hu mat Brandbomme geheit, Stroossespäre gebaut a Butteker attackéiert, déi Relatioune mat China hunn. Och déi chinesesch Noriichtenagence Xinhua gouf ugegraff. Et ass elo schonn den 22. Weekend an der Suite, op deem zu Hongkong demonstréiert gëtt.