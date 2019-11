Op engem Peage war opgefall, datt sech Leit an engem Camion verstoppt haten. De Chauffeur, och aus Pakistan, gouf festgeholl.

Bei der Kontroll vun engem Camion a Südfrankräich goufe méi wéi 30 Pakistaner fonnt, déi sech do verstoppt haten. Dem Parquet vun Nice no, wier dëst eng Routinekontroll bei engem Peage-Posten an der Géigend vun der italienescher Grenz gewiescht. De Chauffer, deen och aus dem Pakistan kënnt, gouf festgeholl.