Spuenien huet elo der Klima-Aktivistin Greta Thunberg seng Hëllef ugebueden, fir datt déi 16 Joer al Schwedin bei der COP25 zu Madrid kann dobäi sinn.

De Sommet sollt jo u sech am Chile sinn, gouf do awer wéinst den Onrouen annuléiert. Um Freideg huet d'Greta Thunberg dunn iwwert déi sozial Medien no enger Méiglechkeet gesicht, fir iwwert den Atlantik nees an Europa ze fueren. Elo huet dann déi spuenesch Ministesch fir d'Energiewend hir Hëllef offréiert.