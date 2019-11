De ville Plastik an de Weltmierer. Ma, de Plastik kënnt awer net vun de Schëffer oder gëtt soss enzwousch an d'Mier geheit.

Et sinn d'Flëss, déi de Plastik an d'Ozeaner droen. Fir deem entgéintzewierken, soll elo e Spezial-Schëff an den Asaz kommen.

Dëst Schëff soll d'Flëss nees propper maachen. Den Interceptor ass eng Zort Katamaran, deen den Plastik aus dem Waasser fëscht. D'Roboterschëff vun der hollänescher Fondatioun Ocean CleanUp leeft mat Solarenergie a soll iwwerall do agesat ginn, wou besonnesch vill Knascht am Waasser schwëmmt.

Mat 333.000 Tonne Plastik pro Joer ass den chinesesche Jangtse bei wäitem dee knaschtegste Floss vun der Welt.

Op déi zweet Plaz kënnt de Ganges, deen duerch Indien a Bangladesch fléisst.

Plaz 3 a 4 am Negativ-Ranking ginn nees u China, an op 5. Plaz kënnt de Cross River an Nigeria.

Fir de Knascht anzesammelen, deen elo schonn an de Mierer schwëmmt, hat d'Fondatioun schonn 2018 ee Spezial-Schëff lancéiert. Déi Flott soll weider ausgebaut ginn.

Wat elo d'Flëss ugeet, esou plangt een, datt 1.000 där Booter bis 2025 an den Asaz sollen kommen. Zwee där Interceptor-Systemer sinn ewell schonn operationell. Een a Malaysia an een an Indonesien. An an Indonesien versicht een elo jiddefalls mol, d'Schoulkanner ze sensibiliséieren. Si sammele Plastik a kréien gewisen, wat een domadder ka bastelen.