Op d'mannst 13 Persoune koumen a Syrien ëm d'Liewe an 20 goufe blesséiert, wéi am Norde vum Land op engem Maart eng Autosbomm an d'Luucht goung.

D'Stad läit un der tierkescher Grenz a gëtt de Moment vun Ankara kontrolléiert. D'Tierke maachen d'Kurde fir d'Attack responsabel.