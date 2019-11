Mam „Marsch fir d'Onofhängegkeet“ sinn e Samschdeg dausende Leit fir een onofhängegt Schottland op d'Stroossen gaangen.

Den Organisateuren no hätten 20.000 Mënschen Deel geholl. Déi éischte Kéier zanter 5 Joer war och déi schottesch Regierungscheffin Nicola Sturgeon mat vun der Partie. Si huet an hirer Ried betount, datt een onofhängegt Schottland esou no wier, wéi nach ni.

Bis viru Chrëschtdag wéilt si zu London ee neie Onofhängegkeetsreferendum ufroen. 2014 hate 55 Prozent vun de Schotte géint d'Onofhängegkeet gestëmmt. Ma 2016 beim Brexit-Vott haten awer 62 Prozent sech dofir ausgeschwat, fir an der EU ze bleiwen.