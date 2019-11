Am leschte Walkampf an den USA waren dausenden E-Maile vun den Demokrate gehackt ginn.

Bis ewell gëtt dovun ausgaangen, dass d'Russe sollen dohannert stiechen. Wei den amerikaneschen Noriichtesender CNN elo schreift, wär dat fir d'Team vum Donald Trump méi als eng Chance ugesi ginn, wéi e Skandal. Si hätte sech nämlech beméit, fir un dës E-Mailen ze kommen, déi am Besetz vu Wikileaks ware fir dem Trump senger Walkampfgéignerin Hillary Clinton ze schueden.



Dës Informatioun geet elo aus vertraulechen Dokumenter vun der Mueller-Enquête ervir, sou schreiwen et wéi gesot CNN an Buzzfeed.

Den Chef vum Donald Trump sengem Walkampfteam soll dem FBI dës Ausso am Kader vun enger Spezialenquête gemaach hunn. Donieft hätt dem Donald Trump säin Team och d'Gerücht streeë gelooss, dass et d'Ukrain war déi de Server vun den Demokrate gehackt hätten an net d'Russen.

D'Demokrate werfen dem President Trump an dem Kontext Amtsmëssbrauch vir, well hie ganz bewosst Militärhëllef un d'Ukrain soll zeréckgehalen hunn, fir d'Regierung ënner Drock ze setzen an dann no senger Päif danzen ze loossen.