Am Südoste vun Frankräich gëllt wéinst dem Stuerm „Amélie“ a 17 Departementer d'„vigilance orange“.

De ganz staarke Wand huet och vill Néierschlag an domadder Iwwerschwemmunge matsechbruecht. Et goufen e Sonndeg de Moie scho Spëtzte vun 164 Kilometer an der Stonn enregistréiert. Ronn 100.000 Stéit waren iwwerdeems och ouni Stroum.