Sinn tëscht 2014 an dem Oktober 2019 eng 19.000 Mënschen am Mier erdronk, geet d'UNHCR dovunner aus, datt duebel esou vill Leit um Landwee gestuerwe sinn.

Um Wee Richtung Mëttelmier komme wahrscheinlech däitlech méi afrikanesche Migranten ëm d'Liewen, wéi um Mier selwer. Dovunner geet den Beoptrage fir d'Flüchtlingswierk vun de Vereenten Natiounen aus a schwätzt an engem Interview mat der „Welt am Sonntag“ vun enger „Tragedie“.

Den UNHCR geet dovun aus, dass op d'mannst duebel sou vill Leit nach um afrikanesche Kontinent stierwen, wéi um Mëttelmier. Eleng am Oktober sinn dëst Joer iwwer 1.000 Mënschen erdronk. Tëscht 2014 an Enn Oktober dëst Joer waren et am Ganzen Ronn 19.000 Mënschen.

D'Geforen um Festland sinn natierlech ganz anerer Natur: Erdiischteren, Erhéngeren, Gewaltdoten, Verkéiersaccidenter a Krankheeten, sou schreift et déi International Organisatioun fir Migratioun.