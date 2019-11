Esou dierf d'USA elo awer net fuerderen, datt Leit just eng Asyl-Demande kënne maachen, wa si eng Krankekeess hunn.

Am Sträit ëm méi eng streng Awanderungspolitik an den USA, gouf et e Sonndeg e weidere juristesche Réckschlag fir d’Regierung ronderëm de President Trump.

E Bundesriichter am Staat Oregon huet nämlech d'Uerteel geholl, dass eng Veruerdnung vum President net kann a Kraaft trieden, déi besoe sollt, dass just nach Leit eng Asyl-Demande maachen dierften, wa se vun enger Krankekeess ofgeséchert wieren.

Déi Reegelung sollt u sech e Sonndeg a Kraaft trieden, ass awer elo eben mol blockéiert. D’Wäisst Haus huet d’Decisioun vum Oregoner Riichter kritiséiert.