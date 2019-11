Am Kader vun den Ermëttlungen ëm déi 39 doudeg Asiaten an engem Killwon goufen 8 weider Persoune verhaft.

Dës stinn am Verdacht, Membere vun enger Schleiserband ze sinn, sou d'Police vun Nghe An. 4 aner Persoune goufe scho wéinst méiglecher Bedeelegung u Mënschenhandel an Homicide involontaire festgeholl, sou CNN. Och de Camionschauffer sëtzt den Ament am Prisong. Ob hie wousst, datt Mënschen am Container vu sengem Gefier waren, ass bis ewell onkloer.

Déi 39 Läichen am Camion goufen zu Grays, ëstlech vu London, fonnt. D'Ëmstänn deiten dorop hin, datt et sech bei den Affer ëm an d'Land geschleiste Migranten handelt. Méiglecherweis sinn d'Mënschen am Unhänger vum Camion erfruer. Offiziell gëtt et nach keng Bestätegung vun der Doudesursaach.