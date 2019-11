D'Tierkei leet no senger Menace vum Weekend e Méindeg direkt nach eng Kéier no.

De Weekend iwwer hat Ankara annoncéiert, datt een all d'IS-Kämpfer an hir Heemechtslänner géif zeréckschécken.

E Méindeg annoncéiert déi tierkesch Regierung, datt och, wann d'Länner den Dschihadisten d'Nationalitéit ewechhuele géifen, wier dat fir Ankara kee Grond, d'IS-Memberen net heemzeschécken. D'Prozedur, datt verschidde Länner hire Bierger d'Nationalitéit géifen ewechhuelen, fir datt se net méi kéinten an hirer Heemescht opgeholl ginn, wier inakzeptabel.

Zanter der tierkescher Offensiv am Norde vu Syrien sinn op d'mannst 280 Membere vum IS an den Hänn vum tierkesche Staat.