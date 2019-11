Déi fréier Léierin ass am Altersheem am nordfranséischen Epernay gestuerwen.

D'Yvette Lundy hat d'Konzentratiounslager Ravensbrück, nërdlech vu Berlin iwwerlieft. Nach am héijem Alter huet si un déi Zäit zeréckgeduecht, dacks owes ier si ageschlof ass.

Als jonk Fra huet si als Joffer zu Gionges geschafft, ronn 130 Kilometer ëstlech vu Paräis. Ënnert der däitscher Besetzung vu Frankräich, vun 1940 un, hat si sech der Résistance-Beweegung ugeschloss. Si huet falsch Pabeiere fir d'Judden oder geflüchte Krichsgefaangener fabrizéiert.

Am Juni 1944 huet d'Gestapo d'Lundy verhaft, wärend engem Cours. Fir d'éischt koum si an d'Lager Neue Bremm, an der Géigend vu Saarbrécken. Spéider gouf si op Ravensbrück deportéiert. Viru Krichsenn koum si op Weimar, wou si am Abrëll 1945 duerch déi Rout Arméi befreit gouf.

Vun 1959 un huet d'Lundy a ville franséischen an däitsche Schoulen iwwer hir Erfarung am "Hällelach" - wéi si d'KZ genannt huet - bericht. 2012 koum hiert Buch eraus "Le Fil de l'araignée".

De Buergermeeschter vun Epernay, Franck Leroy, huet d'Lundy als aussergewéinlech Perséinlechkeet gewierdegt.