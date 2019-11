Nodeems d'Tarifverhandlungen net virukomm sinn, huet d'Gewerkschaft Ufo annoncéiert, dass bei der Lufthansa 2 Deeg laang gestreikt gëtt.

D'Fluchbegleeder trieden en Donneschdeg an e Freideg (7. an 8. November) an de Streik. Betraff si sämtlech Flich vun Däitschland fort, wéi d'Gesellschaft e Méindeg op hirer Internetsäit matgedeelt huet.

Fir all d'Fluchbetriber huet Ufo all kéiers separat Tariffuerderunge gestallt a sech duerno per Ofstëmmung den Accord fir e Streik geholl. D'Zoustëmmung louch hiren Aussoen no tëscht 77,5 an 96,2%.

Lufthansa refuséiert zanter Méint sämtlech Verhandlungen mat Ufo. Schonn den 20. Oktober hat d'Gewerkschaft dowéinst e Warnstreik vun 19 Stonne bei 4 Lufthansa-Duechtergesellschaften organiséiert. Eng 100 Flich waren do ausgefall. De leschte regulären Ufo-Streik war 2015.