Den Epizentrum louch no un enger staark bewunnter Stad. Informatiounen iwwert Schied oder Blesséierter ginn et bis ewell nach net.

Am Norden vun Chile gouf et an der Nuecht op e Méindeg méi e staarkt Äerdbiewen. Déi staatlech Autoritéiten hunn d’Gewackels mat 6,0 Punkten op der Richterskala chiffréiert.