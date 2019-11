Dës Kënnegung trëtt awer eréischt an engem Joer a Kraaft, also no den nächste Wale vum US-President.

D'USA kënnegen offiziell d'Klimaofkommes vu Paräis. Scho virun iwwer zwee Joer hat de President Trump dee Schratt annoncéiert. Eng Kënnegung war net méi fréi méiglech, eréischt no 3 Joer kann een erausklammen. D'Kënnegung trëtt och eréischt an engem Joer a Kraaft, dat no den nächste Presidentiellen an den USA. D'Vereenegt Staate wëllen awer weider mat den internationale Partner zesummeschaffen, wéi et heescht. Fir de „Widderstand géint d'Auswierkunge vum Klimawandel ze stäerken“.