Den Handelssträit tëscht den USA an der Europäescher Unioun gëtt den Ament intensiv iwwert d’Entreprise Boeing an Airbus gefouert.

Béid Säite si bereet, Strofzëll z'erhéijen, mat kengem direkte Kompromëss en vue. Leschte Mount huet d'Administratioun vum Donald Trump sech dozou decidéiert, fir den Zoll op Gidder aus Europa am Wäert vu 6,7 Milliarden Euro z'erhiewen. Dës Zëll sinn d'amerikanesch Äntwert op eng Handelsgeriichtsaffär, déi sech zënter 15 Joer zitt. Dovu betraff si Boeing an Airbus.

Boeing-Airbus / Reportage Bill Wirtz (6.11.19)

De Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen, Member vum Comité fir internationalen Handel, erkläert de Fall an d'Reaktioun aus Amerika. D'EU hätt Airbus illegal Subside ginn, wourop den Donald Trump virun allem europäesch Landwirtschaftsgidder géing bestrofen. Dobäi géing hie virun allem probéieren, fir EU-Memberstaate géinteneen auszespillen. Den Donald Trump géing d'Rechnung allerdéngs ouni de Wiert maachen, well seng Mesuren op seng eege Produzente géingen zeréckfalen, sou den CSV-Politiker. Dat kéint dem amerikanesche President kuerz virun de nächste Walen eng deier ginn.

Et wier och wichteg ze wëssen, dass Europa an d'USA net déi eenzeg Fligerconstructeuren op der Welt wieren: Och Russland a China géinge matmëschen. Een Handelskrich géing éischter Moskau a Peking hëllefen, wéi iergendenger Industrie an Europa oder Nordamerika.

Nächst Indicen, wéi d'Europäesch Unioun an der Affär Boeing-Airbus reagéiere kann, kommen dann no dem Uerteel vun der Welthandelsorganisatioun, dat d'nächst Joer erwaart gëtt.