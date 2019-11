Iwwer 28 Joer, vum 13. August 1961 bis den 9. November 1989, huet d'Berliner Mauer Däitschland gespléckt.

D'DDR gouf hermetesch vu West-Berlin ofgetrennt, als lescht Aktioun duerch d'Alliéiert. D'Mauer war e Symbol vum Konflikt am Kale Krich tëscht der dominanter Westmuecht an dem sougenannten Ostblock, dirigéiert duerch d'Sowjetunioun.

D'Mauer war quasi eng Erweiderung vun der 1.378 Kilometer laanger Grenz bannent Däitschland, déi scho 9 Joer virdrun opgeriicht gi war, fir de Flüchtlingsstroum ze stoppen.

Fir d'Grenzzaldoten war et vu 1960 un de Befeel, soubal eng Persoun d'Grenz wollt passéieren, op dës ze schéissen. Dat gouf 1982 och als formellt Gesetz festgehalen. Bei de Versich, déi schwéier bewaachte Grenzanlag a Richtung West-Berlin z'iwwerwannen, goufen dem Fuerschungsstand vun 2009 no, tëscht 136 an 245 Mënschen ëmbruecht. Déi genee Zuel vun den Doudesaffer un der Berliner Mauer ass net gewosst.

D'Mauer gouf um Owend vum 9. November 1986 am Kader vun der "politeschen Wende" opgemaach, nodeems den Drock fir méi Fräiheet duerch d'DDR-Bevëlkerung ëmmer méi grouss gouf. De Mauerfall huet duerno de Wee fräigemaach, fir d'DDR opzeléisen an Däitschland nees ze vereenen.

Wéi hunn Zäitzeien de Mauerfall erlieft?

Monica Camposeo huet Zäitzeie getraff, fir mat hinnen iwwert eng Zäit ze schwätzen, déi entscheedend war fir d'Entwécklung vu ganz Europa.

Et war eng opreegend, mä och ongewëss Zäit. D'Sabine Stenzel ass zu Ost-Berlin gebuer an erënnert sech nach gutt un d'Nuecht vum Mauerfall: "Deen Owend war ech an enger Theateropféierung am Palast der Republik. Géint 22 Auer si mer vun der Friedrichstraße zeréckgefuer a Richtung Osten. Et war eng ganz besonnesch Ambiance op der Friedrichstraße, ech kann dat guer net beschreiwen."

Op der westlecher Säit vun der Mauer hate sech schonn dausende Leit zesummefonnt. Dorënner och de Frank Freichel. Hie war deemools Kach bei der franséischer Arméi an huet zu West-Berlin gewunnt. "Et huet een net direkt eppes gemierkt, mir hu scho geduecht, dass dat e makabere Witz vun de Russe war. Mee dunn, no enger Stonn ongeféier, hu mer bemol ganz vill Trabie gesinn, déi op de Kudamm gefuer komm sinn. Et war eng ganz komesch Ambiance, Freed an awer wousst een net, wou dat higoen soll."

Zäitzeien iwwert de Mauerfall zu Berlin / Reportage Monica Camposeo (9.11.19)

Virun allem ënnert den Ost-Berliner war awer och vill Ongewëssheet. D'DDR-Autoritéiten hu weiderhi versicht, d'Kontroll iwwert d'Situatioun zeréckzekréien. An engem Telegramm vum 10. November 1989 schreift de Generalsekretär Egon Krenz dem Gorbatschow, sengem Homolog aus der Sowjetunioun: "In der vergangenen Nacht passierten ca. 60.000 Bürger der DDR die Grenzübergangsstellen nach Berlin (West). Davon kehrten ca. 45.000 wieder in die DDR zurück. Seit heute morgen 6.00 Uhr können nur Personen nach Berlin (West) ausreisen, die über das entsprechende Visum der DDR verfügen. Das gleiche gilt auch für ständige Ausreisen aus der DDR."

An awer war d'Hoffnung grouss, dass dës éischt Ëffnung vun de Grenzen tëscht der DDR an der BRD net nëmmen temporär wieren. Wou d'Mauer och an den Deeg dorop nach ëmmer op war, ass och d'Sabine Stenzel mat senger Famill an de Weste gaangen."Op eemol duerfte mir alles. Alles soen an iwwerall higoen, esouguer an de Westen. Dat war einfach Fräiheet, ech kann et net anescht soen. Vu mengem éischte West-Geld hunn ech mir e Rucksak kaf. Éischter e bëllegen, näischt Besonnesches géing ech haut soen. Mä deemools war dat e Schatz fir mech", sou d'Sabine Stenzel.

Ma och d'West-Berliner hate groussen Interessi un där anerer Säit. "Meng Frënn hunn direkt gesot 'komm mir ginn an den Osten eriwwer kucken.' Ech war mer onsécher, hunn där Saach net ganz getraut. Well ech awer fräi hat, si mer dunn awer bis bei d'Mauer gaangen", sot de Frank Freichel.30 Joer nom Mauerfall erënnert eng Markéierung op de Stroosse vun der däitscher Haaptstad, wou d'Mauer laanschtgoung. 28 Joer laang war Berlin eng gedeelte Staat.

D'Sabine Stenzel erzielt nom Journal nach méi aus der DDR a vum Mauerfall, an dat beim Christiane Kremer an der Weekendronn.

Wéi denken d'Awunner an Däitschland iwwert de Mauerfall?

Enger Etüd vum Ipsos-Institut no, déi en Dënschdeg verëffentlecht gouf, sinn déi meescht Mënsche glécklech iwwert d'Vereenegung vun Ost a West. An Ostdäitschland si 57% positiv doriwwer agestëmmt, am Weste 54%.

All 7. Matbierger gesäit dat allerdéngs net als positiv un. D'Awunner aus dem Oste si virun allem wéinst de bestoenden Differenzen a puncto Akommes a Pensioun Géigner vun der Vereenegung. Am Weste gëtt déi negativ Astellung op Grond vun de ville Käschten a Steieren erkläert, déi de Mauerfall mat sech bruecht huet.

RTL-Serie 30 Joer Mauerfall

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 1

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 2

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 3

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 4

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 5

Serie - 30 Joer Mauerfall: Deel 6