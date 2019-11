No deenen uerge Bëschbränn am Amazonas huet déi brasilianesch Regierung matgedeelt, dass ufanks Oktober nëmme 7.855 Mol Feier gemellt gouf.

Fir d'lescht wier esou eng niddreg Zuel am Joer 1998 vermierkt ginn. Am September 2019 goufen eleng 19.000 Bëschbränn gezielt. Am August esouguer 60% méi, nämlech ganzer 30.901.

Wéinst internationalem Drock huet de brasilianesche President Jair Bolsonaro am August d'Ofbrenne vu Bësch-Grondstécker wärend engem Zäitraum vu 60 Deeg verbueden.