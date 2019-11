Dëst Decisioun vum Kinnek kéint e Signal sinn, datt déi flamännesch Nationalisten et dëst d'Kéier net an d'Regierung wäerte paken.

No Méint wou an der Belsch ouni Resultat iwwert eng nei Regierung verhandelt gouf, huet de Kinnek Phillippe en Dënschdeg den Owend de Sozialist Paul Magnette mat der Regierungsbildung beoptraagt. De Chef vun de wallounesche Sozialisten huet déi Charge ugeholl.

Hie wéilt de Kinnek den 18. November iwwert de Stand vun de Verhandlungen informéieren.

D’Decisioun vum Kinnek gëtt als Signal gewäert, dass et an der Belsch op eng lénks-geriichte Regierung soll erauslafen, ouni Bedeelegung vun der NV-A, de flamänneschen Nationalisten, déi bis ewell déi lescht 4 Joer mat an der Regierung souzen.