Esou huet den US-Ambassadeur bei der EU zouginn, datt d'Militärhëllef fir Kiew deelweis un eng Enquête géint de Fils vum Joe Biden gebonne waren.

Den US-Ambassadeur bei der EU Gordon Sondland huet zouginn, dass seng Regierung d’Ausbezuele vun enger Milliounen-héijer Militärhëllef fir Kiew, zäitweis vun ukraineschen Enquête géint den Joe Biden an deem säi Fils ofhängeg gemaach huet.

Domadder huet hien eng fréier Ausso virun Kongress-Kommissiounen completéiert, an den Donald Trump geréit doduerch weider an d’Labrenten. De Sondland huet ausgesot, dass hie selwer den Uerder hat, fir den Zesummenhang tëscht finanzieller Hëllef an der Enquête bei engem ukraineschen Regierungsberoder an d’Spill ze bréngen.