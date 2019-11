Am Süden vun Thailand sinn op d’mannst 15 Leit bei enger Attack duerch muslimesch Separatisten ëm d’Liewen komm.

Zwee Kontrollposte vun der staatlecher Arméi wiere vun engem Grupp beschoss ginn.

Zanter mëttlerweil 15 Joer ginn et méi dacks arméiert Ausernanersetzungen tëscht muslimesche Separatisten an der Arméi, am Süden vun Thailand, dat majoritär buddhistesch gepräägt ass. De Konflikt hätt zanterhier schonn iwwer 7000 Affer gefuerdert.