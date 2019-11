Wéinst dem annoncéierte Streik vun 48 Stonnen, huet Lufthansa elo am Ganzen 1.300 Flich annuléiert.

D'Aarbechtsgeriicht zu Frankfurt huet d'Demande vu Lufthansa géint den ugekënnegte Streik vun der Gewerkschaft Ufo refuséiert. Ronn 180.000 Passagéier si betraff a mussen hir Rees elo nei plangen. Si kruten vun der däitscher Airline awer scho gratis Mesuren ugebueden.

Lufthansa wëll an Appell goen. Do virdrun hat d'Fluchgesellschaft der Gewerkschaft direkt Virverhandlunge proposéiert, déi awer eréischt mam neien Ufo-Comité vum 15. Februar 2020 u kéinte finaliséiert ginn. Den neie Comité gëtt deemno nach do virdrun gewielt. Ufo dogéint fuerdert Verhandlungen op Aenhéicht.

En Donneschdeg solle 700 vun 3.000 geplangte Flich gestrach ginn, e Freideg sinn et der 600. Onofhängeg vum Streik ass awer nach onkloer, wéi de Fluchplang vun der Lufthansa iwwerhaapt ausgesäit. D'Airline huet en neie Plang fir béid Deeg ausgeschafft. Dëse soll e Mëttwoch am Nomëtteg presentéiert ginn.