An eiser Serie iwwert de Mauerfall virun 30 Joer kucke mer e Mëttwoch op den ekonomeschen Aspekt vun dësem historesche Moment zeréck.

Wéi stoung et ëm d'Wirtschaft an der DDR a wat hunn déi éischt oppe Grenzen den 9. November 1989 mat sech bruecht? D'DDR war kuerz virum Mauerfall wirtschaftlech um Enn. De grousse Problem: D'Devisen, fir um Weltmarché kënnen deelzehuelen, hu gefeelt.

Gérard Eischen: „D'DDR war net an der Lag – speziell zu deem Zäitpunkt – Marchandisen ze produzéieren, déi ebe konkurrenzfäeg gewiescht wieren. Dat konnte se net ëmmer mat eegenen oder mat Produiten aus dem Ostblock maachen. An wat se da gemaach hunn, ass, dass se Matières Premières ënnert dem Weltmaartpräis un de Weste verkaf hunn." Mat dëser Strategie stoung d'DDR um Enn vun den 80er Jore kuerz virum Staatsbankrott.

De Gérard Eischen huet deemools zu Berlin-Kreuzberg gewunnt, also direkt nieft der Mauer. Hien erënnert sech gutt un d'Deeg nom Mauerfall. Nieft der Freed huet sech virun allem bei den Ost-Berliner och Onsécherheet breet gemaach.

Gérard Eischen: „Et waren immens vill Leit op der Strooss, mä och vill Autoen. Et huet ee gemierkt, dass verschidde Leit wierklech en Demenagement geplangt haten. Och bei der Friedrichstraße ware vill Leit, déi mat der U- oder S-Bahn an de Weste wollte fueren."

Dausende Leit, déi d'DDR kuerz nom Mauerfall verlooss hunn, sinn net méi zeréckkomm, aus Angscht, dass d'Grenze genee esou séier géingen zougemaach ginn, wéi se opgoungen.

No den éischte Wochen a Méint huet sech dës Ongewëssheet geluecht an a manner wéi engem Joer ass aus West- an Ost-Däitschland ee Land ginn. Fir d'Reunifikatioun hunn déi verstaatlecht Entreprisen aus der DDR awer missen un de westleche Marché ugepasst ginn. An dat ass duerch déi sougenannten "Treuhandanstalt" geschitt.

Gérard Eischen: „D'Realitéit war awer, wéi mer haut wëssen, déi, dass een Drëttel vun den Entreprisen einfach zougemaach ginn ass. Dass 80/85% vun deenen Entreprisen, déi eng gewëssen Iwwerliewensfäegkeet haten, un de Weste verkaf gi sinn. An e groussen Deel dovunner huet net iwwerlieft."

Wou déi sougenannten "Treuhandanstalt" am Joer 1994 opgeléist gouf, sinn d'Subventioune fir vill ost-däitsch Entreprisen ausbliwwen. De kënschtleche Räichtum vun der Iwwergangszäit war bemol fort. An dat huet dann och, esou de Gérard Eischen, den éischte Stee geluecht, fir déi wirtschaftlech Ënnerscheeder tëscht Ost- a West-Däitschland hautdesdaags.

