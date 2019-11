Nächst Woch fänken d'Auditioune vun der Impeachement-Prozedur un, also de Versuch, den Donald Trump aus dem Wäissen Haus ze kréien.

Et solle virun allem Diplomaten aussoen. Am Mëttelpunkt vun den Diskussioune wäert d'Fro stoen, ob den US-amerikanesche President seng Positioun mëssbraucht huet, fir Drock op den ukrainesche President ze maachen. Op dës Manéier hätt den Donald Trump kënne säin demokratesche Konkurrent Joe Biden an e schlecht Liicht stellen.