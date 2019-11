Wéi et schéngt, huet d'Mënschheet een neien, zanterhier onbekannten 12 Millioune Joer ale Virfaren.

Op d'mannst sollen a Bayern d'Iwwerreschter vun enger ronn 12 Milliounen aler Primatenzort fonnt gi sinn. Den Danuvius guggenmosi, esou heescht dës Aart, war ee Mënschenaf a soll no dem neiste Wëssensstand vun de Fuerscher schonn oprecht gaange sinn - dëst géif dat aalt Wëssen iwwert eis Virfaren an domat d'Evolutiounstheorie a Fro stellen.

Fonnt goufen d'Iwwerreschter iwwerdeems an enger Toun-Hiel am süddäitsche Bayern. D'Fuerscherin Madelaine Böhme huet an der sougenannter "Hammerschmiede" d'Fossilie vun der onbekannter Primatenzort mat hirem Team entdeckt, déi genee op dëser Plaz viru ronn 11,6 Millioune Joer gelieft huet. No jorelaangen Ausgruewungen a Recherchen ass een zu dësem Entschloss komm.

Dat internationaalt Fuerschterteam ronderëm déi däitsch Wëssenschaftlerin geet weider dovunner aus, datt sech den Danuvius guggenmosi op zwee Bee fortbeweegt huet, klotere konnt a ronn ee Meter grouss war. Domat géif d'Evolutiounstheorie a Fro gestallt ginn. Bis ewell huet eng 6 Millioune Joer al Decouverte als eelste Beleeg fir een oprechte Gang gegollt.

Wat d'Fuerscher an Däitschland fonnt hunn, wier ee Meilesteen an der Paläoanthropologie, well d'Decouverte géing beweisen, datt net just Mënschen, mä och Mënschenafen oprecht gaange sinn.