Déi franséisch Police huet domat ugefaangen, e risegt Zeltlager am Norde vu Paräis ze raumen.

An engem Camp zu Saint-Denis hunn en Donneschdeg de Moien honnerte vu Polizisten d'Migranten a Busser bruecht. An der illegaler Zeltstad liewe 700 Mënschen. D'Situatioun ass roueg bliwwen.Am Ganze liewen an de Campen nërdlech vu Paräis dausende vu Persounen.

De franséischen Inneminister Christophe Castaner hat eréischt gëschter annoncéiert, datt hie méi staark wéilt duerchgräifen, wat déi illegal Zeltlageren ugeet.