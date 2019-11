De franséische President Emmanuel Macron fënnt nawell däitlech Wieder, fir déi strategesch Decisioune vun der Nato ze beschreiwen.

"Mir erliewe grad de Gehirdoud vun der Nato", sot hien am "Economist". Et géif bei strategeschen Decisioune keng Koordinatioun ginn tëscht den USA an den anere Partner.

Derbäi kéim, datt d'Nato-Land Tierkei onkoordinéiert an aggressiv géing handelen. Domat ass d'Militäroffensiv géint d'Kurden am Norde vu Syrien gemengt.

D'Nato feiert dëst Joer hire 70. Anniversaire.