An eiser Serie iwwert den Anniversaire vum Berliner Mauerfall beliichte mir dëst historescht Evenement aus verschiddene Point de Vuen.

E Samschdeg ginn et 30 Joer. Zu deem Ulass hat den Institut Pierre Werner de franséischen Auteur Olivier Guez op Lëtzebuerg invitéiert. De gebiertege Stroossbuerger hat 2009 zesumme mam Jean-Marc Gonin e ganzt Buch iwwert de Mauerfall erausbruecht. De Pierre Jans hat d'Geleeënheet, mam Auteur a sengem Hotel ze schwätzen.

Et kann ee sech froen, firwat sech e franséische Schrëftsteller fir en Evenement interesséiert, dat an éischter Linn Däitschland concernéiert? Et war en europäescht Evenement, äntwert den Olivier Guez, deen 2009 d'Buch ''La Chute du Mur'' erausginn huet. ''Fir mech war de Mauerfall ganz emotional'', sou den Auteur.

Aus der Emotioun gouf en déiwen Interessi fir d'Thema. Fir d'Buch hunn den Olivier Guez a säi Kolleg eng Hellewull un Dokumenter studéiert, zum Beispill Verbatimer vun DDR-Reuniounen, a si hu mat fréiere Politiker geschwat. D'Protagonisten am Buch sinn awer anonym Zäitzeien; jonk an och eeler Leit, déi an der Diktatur gewunnt hunn.

Et war eng friddlech Revolt, déi een dem Olivier Guez no absolut net vergläiche kéint mat de Manifestatioune vun de Gilets Jaunes oder deenen zu Barcelona. D'Spuenier an d'Fransouse si fräi, d'DDR-Bierger waren dogéint gefaangen an engem ''Prisong mat oppenem Himmel''.

Iwwerbléck vun der Serie

