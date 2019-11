Déi 39 Persounen, déi Enn Oktober an engem Killwon an der Géigend vu London fonnt goufen, kommen alleguerten aus dem Vietnam.

Dat huet déi britesch Police en Donneschdeg confirméiert. D'Autoritéite waren direkt nom Virfall dovunner ausgaangen, datt et sech bei den Affer ëm Chinese géif handelen, bis d'Familljen aus dem Vietnam sech zur Wuert gemellt haten, datt si Familljemembere géife vermëssen. Wéi d'Police weider erkläert huet, wieren alleguerten d'Affer identifizéiert an d'Familljen informéiert ginn. Ënnert den 39 Doudege sinn 8 Fraen an 31 Männer.