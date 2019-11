Dës Entdeckung hu schwedesch Taucher Enn Oktober an der Ostsee gemaach. D'Fläsche sinn aus dem Joer 1917!

Eréischt ee Mount méi spéit gouf dës Decouverte bekannt gemaach. Virun iwwer 100 Joer ass op där Plaz e Schëff, dat Gedrénks gelueden hat, vun engem däitschen U-Boot attackéiert ginn an ënnergaangen.

Den Alkohol soll elo am Laboratoire analyséiert ginn. Ma d'Konditiounen, ënnert deenen d'Fläschen déi lescht 100 Joer gelagert waren, wieren optimal gewiescht - nämlech kal an däischter. Et wier och kee Mierwaasser eragelaf. Wéi et heescht, géif een dat dorunner erkennen, datt tëscht dem Stopp an der Fläsch eng Loftblos wier.